Україна розпочала роботу над правовим регулюванням штучного інтелекту — Finance.ua

Україна розпочала роботу над правовим регулюванням штучного інтелекту Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

Україна розпочала роботу над правовим регулюванням штучного інтелекту

Україна розробить власну стратегію регулювання штучного інтелекту (ШІ) і має амбітні плани очолити світовий тренд розвитку ШІ.

Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками роботи стратегічної сесії за участю експертів, урядовців, народних депутатів і юристів, яка стала початком роботи над нормативним полем для штучного інтелекту.

У ході роботи сесії, експерти обговорили шляхи, якими може йти Україна у сфері правового регулювання штучного інтелекту.

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«Ми повинні не відставати від всього світу, а очолити тренд ШІ. Розуміти, що відбувається, швидко реагувати та мати власну стратегію. Неможливо говорити про цифрову державу, якщо ми не формуємо прогресивну політику в напрямі штучного інтелекту та адженду для світу», — написав Федоров у своєму телеграм-каналі в середу.

За його словами, використання ШІ в Україні заплановано в різних сферах, зокрема, Мінцифри розробляє віртуального помічника в «Дії», завдання якого швидко знаходити відповіді на запитання користувачів. Крім того, ШІ допомагатиме Держстату обробляти й аналізувати дані, додав очільник Мінцифри.

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Окремо Федоров відзначив користь ШІ у військових технологіях. За його словами, штучний інтелект допомагає фіксувати переміщення техніки та особового складу ворога, збивати ракети, ефективніше наводити на цілі БПЛА тощо.

«Створюємо умови, щоб топові міжнародні компанії, які займаються штучним інтелектом, приходили на український ринок», — додав Федоров.

Економічна Правда За матеріалами:

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