Україна розірвала угоду з білоруссю про співпрацю в галузі технічного захисту інформації — Finance.ua

Україна розірвала угоду з білоруссю про співпрацю в галузі технічного захисту інформації Вчора 14:29 — Казна та Політика

Україна розірвала угоду з білоруссю про співпрацю в галузі технічного захисту інформації

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає припинення дії угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом республіки білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та протоколу про внесення змін до відповідної угоди.

Про це народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

За його словами, відповідний закон (№ 0179) підтримали 288 парламентаріїв.

Так, припиняється дія угоди між урядами України та білорусі про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, вчиненої в Мінську 22 січня 2003 року, а також дія протоколу між урядами країн про внесення змін до відповідної угоди, вчиненого в Мінську 29 вересня 2014 року.

Угода визначала юридичні та організаційні засади забезпечення технічного захисту інформації, проведення консультацій і обміну досвідом із вдосконалення забезпечення технічного захисту інформації, а також здійснення співробітництва в галузі розробки і використання нормативно-правових актів у галузі технічного захисту інформації, надання послуг з питань контролю за станом технічного захисту інформації.

Протоколом було внесено зміни до статті 1 угоди та визначено адміністрацію Держспецзв’язку уповноваженим зі сторони України органом.

Дію угоди та протоколу припинено, тому що виконання зобов’язань відповідно до них українською стороною несе загрозу національним інтересам України, оскільки не гарантує дотримання білоруською стороною своїх зобов’язань щодо вживання необхідних заходів технічного захисту інформації.

Як повідомлялося, білорусь пасивно підтримала російську федерацію у повномасштабній війні проти України, надаючи російській армії свою територію, інфраструктуру та військову техніку. Натомість білоруська армія не бере безпосередньої участі у війні, хоча володимир путін активно схиляє до цього олександра лукашенка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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