Україна розірвала ще одну торгівельну угоду з росією — Finance.ua

Україна розірвала ще одну торгівельну угоду з росією Вчора 09:12

Кабінет міністрів України ухвалив рішення припинення дії протоколу з урядом російської федерації по реалізації угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт у двосторонніх відносинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 14 жовтня 2022 р. № 1158

Кабмін доручив Міністерству закордонних справ в установленому порядку повідомити уряду російської федерації про припинення дії протоколу від 15 квітня 1994 року.

У вересні Кабінет міністрів ухвалив постанову про повну заборону експорту товарів з України до росії. Попри майже розрив торгівельних відносин з агресором після початку війни, Україна продовжує транзит російських нафти та газу до країн ЄС.

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