Україна робить все можливе, щоб наростити можливості експорту електроенергії - Президент — Finance.ua

Україна робить все можливе, щоб наростити можливості експорту електроенергії - Президент

Вчора 10:44 — Енергетика

Українська влада на сьогодні робить все можливе, щоб наростити можливості експорту електроенергії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

«Робимо все для того, щоб наростити наші можливості експорту електрики. Це дозволять робити наявні в Україні потужності. А після історичного приєднання нашої держави до об’єднаної енергомережі Європи такий експорт не тільки дозволяє нам збільшувати нашу валютну виручку, а й прямо впливати на стабілізацію енергетичної ситуації в країнах-сусідах, які скорочують споживання російських енергоресурсів», — зазначив Президент.

За його словами, важливий аспект — це ремонтна програма для ТЕС, ТЕЦ і котелень.

«Зокрема для тих, які були пошкоджені чи повністю розбиті російськими ударами. Виконання цієї програми найближчими місяцями — це одне з топ-завдань для міністерства енергетики України», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними ДТЕК, Україна може стати найбільшим експортером «зеленої» електроенергії до Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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