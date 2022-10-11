Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми — Finance.ua
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Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми

Енергетика
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Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Україна припиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів. росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз.
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Зі слів міністра енергетики Германа Галущенка українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми. Навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.
«Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Довідка Finance.ua:

  • В офісі президента просять українців сьогодні наскільки можна обмежити використання електроенергії в період з 17:00 до 22:00.
  • Найбільш енерговитратними є такі прилади: електрообігрівачі, бойлери, кухонна електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник (кавоварка), праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої комп’ютер, телевізор.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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