Україна приєднається до зони роумінгу ЄС — Finance.ua
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Україна приєднається до зони роумінгу ЄС

Казна та Політика
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Україна приєднається до зони роумінгу ЄС
Україна приєднається до зони роумінгу ЄС
Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» в Європарламенті.
«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», — сказала вона.
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Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.
24 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.
У квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною. Представниця ЄК Катарина Матернова зазначала, що це може бути однією з перших підвалин для майбутньої угоди щодо роумінгу між Україною та ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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