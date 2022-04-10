Україна припиняє торговельні відносини з рф: країна-агресор втрачатиме $6 млрд щороку — Finance.ua
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Україна припиняє торговельні відносини з рф: країна-агресор втрачатиме $6 млрд щороку

Вчора 10:00Казна та Політика
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Припинення торговельних відносин, ініційоване українським урядом, коштуватиме росії близько 6 млрд доларів щороку.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко в ефірі національного інформаційного марафону.
«Заборона російського імпорту блокуватиме щорічні валютні надходження мінімум на 6 млрд доларів. Це означає — ці кошти не отримає бюджет ворога, він не зможе їх спрямувати на фінансування війни. Ми закріпили це сьогодні юридично рішенням Кабінету міністрів», — сказала вона.
Також сьогодні урядом ухвалено рішення про примусове відчуження майна двох російських банків на території України.
«Ми ухвалили рішення про вилучення корпоративних прав фінансових установ, які повністю або частково належать резидентам Росії, йдеться про „Сбербанк росії“, про „Акціонерний промисловий інвестиційний банк“. Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав, коштів, які є на рахунках, облігацій, депозитних сертифікатів. Наступний крок — рішення РНБО, але важливий крок уряд зробив уже сьогодні», — наголосила Свириденко.
Незважаючи на прогнози аналітиків щодо зниження ВВП України на 35-40 відсотків, вона зазначила, що уряд зосереджений на заходах, які допоможуть економіці швидше відновитись.
«Ми маємо обмежувати імпорт товарів, які виробляємо самі, це ми робимо, у нас є перелік критичного імпорту, звичайного, ми маємо стимулювати внутрішнього виробника», — сказала перший віце-прем’єр.
Також у списку пріоритетів уряду — провести посівну та надати всі можливості для того, щоб великий бізнес запрацював в Україні. За словами Свириденко, вже 156 компаній переїхали на захід країни, 100 з них вже працюють.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: УНІАН
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