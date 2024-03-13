Україна провела велике випробування роботизованих наземних платформ — Finance.ua

Україна провела велике випробування роботизованих наземних платформ Сьогодні 18:00

Україна провела велике випробування роботизованих наземних платформ

Україна провела велике випробування роботизованих наземних платформ — розробок кластера Brave1.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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«В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів. Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених і підвозять боєприпаси на позиції», — написав Федоров.

Він наголосив, що роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою. Сотні різних платформ закуплять через United24.

Головна мета наземних роботів — мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя й здоров’я українських воїнів, наголосив віцепрем'єр.

«Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким уже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога», — зазначив Федоров.

Повідомляється, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 із них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО.

Деякі роботизовані розробки вже представлені на фронті, наприклад турель «ШаБля».

Довідка Finance.ua:

у лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Указ «Про нарощування можливостей сил оборони» опублікований на сайті глави держави;

розробники зі SkyLab UA створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Безпілотник може завдавати точних ударів й особливо ефективний у нічних операціях — у нього топові нічні візуальні системи.



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