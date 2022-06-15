Україна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІ — Finance.ua

Україна обговорює з західними партнерами різні варіанти забезпечення поставок газу на зиму та збільшення власного видобутку його. Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо поставок американського скрапленого природного газу в рамках програми ленд-лізу.
Розглядається також можливість розробки альтернативних маршрутів з Близького Сходу та Північної Африки, йдеться у матеріалі.
Генеральний директор українського Нафтогазу Юрій Вітренко у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.
Нагадаємо, 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.