Україна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІ — Finance.ua

Україна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІ

Україна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІ

Україна веде перемовини щодо різних варіантів поставок скрапленого газу на зиму, в тому числі — американського ресурсу за програмою ленд-лізу.

Про це пише американське видання Foreign Policy

Україна обговорює з західними партнерами різні варіанти забезпечення поставок газу на зиму та збільшення власного видобутку його. Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо поставок американського скрапленого природного газу в рамках програми ленд-лізу.

Розглядається також можливість розробки альтернативних маршрутів з Близького Сходу та Північної Африки, йдеться у матеріалі.

Генеральний директор українського Нафтогазу Юрій Вітренко у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.

Нагадаємо, 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

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