Україна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІ — Finance.ua
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Україна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІ

15.06.2022, 14:38Енергетика
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Україна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІУкраїна просить США постачати їй скраплений газ за ленд-лізом, — ЗМІ
Україна веде перемовини щодо різних варіантів поставок скрапленого газу на зиму, в тому числі — американського ресурсу за програмою ленд-лізу.
Про це пише американське видання Foreign Policy.
Україна обговорює з західними партнерами різні варіанти забезпечення поставок газу на зиму та збільшення власного видобутку його. Зокрема, обговорюється потенційна угода з Вашингтоном щодо поставок американського скрапленого природного газу в рамках програми ленд-лізу.
Розглядається також можливість розробки альтернативних маршрутів з Близького Сходу та Північної Африки, йдеться у матеріалі.
Генеральний директор українського Нафтогазу Юрій Вітренко у Вашингтоні заявив, що Україні необхідно $8 млрд для імпорту 6 млрд кубометрів газу до настання зими.
Нагадаємо, 9 травня Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
За матеріалами: Espreso.tv
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