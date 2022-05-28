Україна просить FATF виключити рф зі свого складу і внести її у «чорний список» — Finance.ua

Україна просить FATF виключити рф зі свого складу і внести її у «чорний список»

Вчора 12:22

Міністр фінансів звернулася до країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з проханням внести росію до чорного списку та виключити її з FATF.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Так, міністр фінансів Сергій Марченко звернувся до 37 міністрів фінансів країн-членів та спостерігачів FATF. Причиною для такої пропозиції є грубе порушення росією загальних принципів FATF, недотримання стандартів FATF та вплив країни на безпекову ситуацію в Україні та світі.

«Останні події вказують на те, що російська федерація зловживає своїм становищем члена FATF, не дотримується стандартів цієї організації. Крім того, росія підриває глобальні зусилля щодо запобігання фінансуванню тероризму, поширенню зброї масового ураження та відмиванню грошей», — пояснили в уряді.

Зазначається, що внесення росії до чорного списку FATF не дозволить російському режиму оминути міжнародні санкції, введені проти неї у зв’язку з її вторгненням в Україну, через існуючі лазівки.

У Мінфіні кажуть, що російське вторгнення і так зробило росію державою з високим ризиком для інвестицій та бізнесу, проте багато компаній продовжують співпрацювати з агресором. Натомість списки FATF є важливим орієнтиром для багатьох підприємств та інвесторів, коли вони оцінюють ризики роботи з тією чи іншою країною.

«Якщо росія буде включена до чорного списку FATF, ризики продовження ведення бізнесу з росією зростуть, що зробить її менш привабливою для глобального бізнесу. Це також ускладнить торгівлю з Росією та допоможе позбавити російську військову машину фінансування», — додав Марченко. «Росія підірвала принципи та стандарти FATF, використовуючи свою фінансову та банківську систему для фінансування терористичних організацій».

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