Україна пропонує Європі поступово ввести ембарго на використання Nord Stream — Finance.ua

Україна пропонує Європі поступово ввести ембарго на використання Nord Stream

Вчора 16:43 — Енергетика

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) пропонує Європі поступово ввести ембарго на використання російського газогону «Північний потік — 1».

Про це повідомив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон в інтервʼю ТСН.ua

Позиція України — поступове введення ембарго на газогін. Спочатку можна ввести обмеження на транзит «Північним потоком — 1» в обсязі 50%, пропонує Макогон.

Подальше постачання російського газу до Німеччини можна продовжити газотранспортними системами України та Польщі. Україна активно обговорює цю позицію з європейськими та американськими колегами, додав керівник ОГТСУ.

«І „Ямал“ (газогін „Ямал — Європа“, який проходить з рф через білорусь і Польщу до Німеччини), і наша ГТС здатні додатково транспортувати 20-30 млрд куб. м газу, що фактично збільшить залежність рф від нашої газової інфраструктури. Вони розумітимуть, що, якщо пошкодять нашу ГТС, то не зможуть експортувати газ до Європи», — сказав Макогон.

Газогін «Північний потік — 1» проходить через акваторію Балтійського моря до узбережжя Німеччини. Газогін, який працює з 2012 року, може прокачувати до 55 млрд кубометрів газу на рік.

У відповідь на агресію росії проти України уряд Немеччини, який раніше підтримував проєкт «Північний потік — 2», наказав зупинити сертифікацію газогону. 1 березня його оператор компанія Nord Stream 2 AG заявила про неплатоспроможність.

Три тижні тому росія погрожувала, що може заборонити прокачування газу через «Північний потік — 1» через санкції щодо «Північного потоку — 2».

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