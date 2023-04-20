Україна пропонує Shell направити частину коштів від продажу свого бізнесу в рф постраждалим від війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна пропонує Shell направити частину коштів від продажу свого бізнесу в рф постраждалим від війни

Казна та Політика
13
Україна пропонує Shell направити частину коштів від продажу свого бізнесу в рф постраждалим від війни
Україна пропонує Shell направити частину коштів від продажу свого бізнесу в рф постраждалим від війни
Нафтогазовий гігант Shell має поділитися мільярдом доларів з жертвами російської агресії в Україні. Ці кошти є доходами, які компанія може отримати від потенційного продажу своїх активів у росії.
Про це йдеться в листі, надісланому радником президента України з економічних питань Олегом Устенком главі компанії Ваелю Савану, з подробицями якого ознайомилося видання Politico.
Shell може отримати ці доходи, якщо росія викупить у неї свою частку спільного підприємства з освоєння запасів копалин у Сибіру.
«Це криваві гроші, — пише Устенко, — і ми закликаємо Shell направити доходи від продажу або дивіденди на допомогу жертвам війни, тієї війни, яка оплачувалася з цих активів».
Йдеться про спільний проект із розробки нафтових та газових родовищ на Далекому Сході «Сахалін-2», частка Shell у якому становить 27,5%.
Після початку російського вторгнення в Україну Shell оголосила про вихід з російського ринку та списання активів та інвестицій у росії на $5 млрд.
Shell від коментарів відмовилася, пославшись на те, що в даний час не веде бізнес в росії або будь-яких переговорів про продаж своєї частки в проекті «Сахалін-2», тому не може говорити про те, що могло б статися з доходами від такого продажу.
«Ми розуміємо, що зараз у Shell може не бути вибору — приймати чи ні таку нашу пропозицію», — визнає у листі Устенко, нагадуючи про моральну відповідальність, яка, на його думку, повинна підштовхнути компанію до передачі Україні цих грошей.
Тим часом, за даними НУО Global Witness, $1 млрд — це лише близько десятої частини всієї суми, необхідної для відновлення енергетичної інфраструктури України, що постраждала від російських ударів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.