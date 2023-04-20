Україна пропонує Shell направити частину коштів від продажу свого бізнесу в рф постраждалим від війни — Finance.ua

Україна пропонує Shell направити частину коштів від продажу свого бізнесу в рф постраждалим від війни Сьогодні 13:29 — Казна та Політика

Україна пропонує Shell направити частину коштів від продажу свого бізнесу в рф постраждалим від війни

Нафтогазовий гігант Shell має поділитися мільярдом доларів з жертвами російської агресії в Україні. Ці кошти є доходами, які компанія може отримати від потенційного продажу своїх активів у росії.

Про це йдеться в листі, надісланому радником президента України з економічних питань Олегом Устенком главі компанії Ваелю Савану, з подробицями якого ознайомилося видання Politico

Shell може отримати ці доходи, якщо росія викупить у неї свою частку спільного підприємства з освоєння запасів копалин у Сибіру.

«Це криваві гроші, — пише Устенко, — і ми закликаємо Shell направити доходи від продажу або дивіденди на допомогу жертвам війни, тієї війни, яка оплачувалася з цих активів».

Йдеться про спільний проект із розробки нафтових та газових родовищ на Далекому Сході «Сахалін-2», частка Shell у якому становить 27,5%.

Після початку російського вторгнення в Україну Shell оголосила про вихід з російського ринку та списання активів та інвестицій у росії на $5 млрд.

Shell від коментарів відмовилася, пославшись на те, що в даний час не веде бізнес в росії або будь-яких переговорів про продаж своєї частки в проекті «Сахалін-2», тому не може говорити про те, що могло б статися з доходами від такого продажу.

«Ми розуміємо, що зараз у Shell може не бути вибору — приймати чи ні таку нашу пропозицію», — визнає у листі Устенко, нагадуючи про моральну відповідальність, яка, на його думку, повинна підштовхнути компанію до передачі Україні цих грошей.

Тим часом, за даними НУО Global Witness, $1 млрд — це лише близько десятої частини всієї суми, необхідної для відновлення енергетичної інфраструктури України, що постраждала від російських ударів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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