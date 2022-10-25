Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль — Finance.ua

Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль Вчора 09:01 — Казна та Політика

Україна пропонує інвесторам проекти на $400 млрд - Шмигаль

Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій і, попри війну, зменшує втручання держави в економіку.

Про це зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму в Берліні.

Очільник уряду зауважив, що Україна працює над мінімізацією військових ризиків для інвесторів. Зокрема, вже налагоджена співпраця з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA).

«MIGA має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. Агентство виділило Україні 30 млн доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо й будемо нарощувати цю роботу з усіма страховими агентствами Європи та світу», — підкреслив Шмигаль.

Читайте також Кабмін оцінив щорічні потреби в інвестиціях

За словами прем’єр-міністра, Україна також розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження Ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.

Шмигаль зауважив, що для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Також уряд подав зміни до закону про так званих «інвестиційних нянь», що розширює коло потенційних інвесторів.

Читайте також В Україні планують збільшити надходження в економіку значних інвестицій: що пропонує уряд

«Преференції які стосувалися проектів від 20 млн євро, тепер будуть розповсюджуватись на проекти від 12 млн євро. Крім того, будуть розширені сфери, у яких можна реалізовувати відповідні проекти», — зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомив Шмигаль, Україна сформувала широке інвестиційне меню — понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 млрд доларів: «Інвестиції потрібні Україні для зростання. Але так само Україна потрібна європейському бізнесу для реалізації сміливих та перспективних ідей».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.