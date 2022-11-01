Україна продовжить "зернову ініціативу" з Туреччиною та ООН – Зеленський — Finance.ua
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Україна продовжить "зернову ініціативу" з Туреччиною та ООН – Зеленський

Аграрний ринок
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Україна продовжить виконувати «зернову ініціативу» в межах домовленостей з ООН і Туреччиною.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з премʼєр-міністром Чехії Петером Фіалою.
Зеленський нагадав, що в «зерновій угоді» було підписано два паралельні документи. Перший з них — між Україною, ООН та Туреччиною.
«Серед цих трьох суб’єктів я не чув, щоби хтось був не погоджений і хотів би зупинити зернову ініціативу. Тому тут ми продовжуємо, як і домовлялися», — заявив глава держави.
Другий документ уклали росія, Туреччина та ООН. Зеленський зазначив, що не чув, аби ООН чи Туреччина його порушили, адже ці сторони не зацікавлені у голоді в країнах Африки та Азії.
«Безумовно, якщо росія каже, що вона виходить із зернової ініціативи, говорить про те, що вона виходить із домовленостей останніх трьох сторін. Це свідчить про те, що росія порушує ці домовленості», — пояснив президент.
«Я впевнений і будемо вірити, що партнери зможуть заспокоїти риторику рф. Ми ж, зі свого боку, продовжимо зернову ініціативу. Тому що розуміємо, що несемо у світ стабільність — на ринки харчової продукції», — резюмував він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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