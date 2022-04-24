Україна презентує програму з розроблення санкцій проти рф: в ній бере участь експосол США в росії — Finance.ua

Україна презентує програму з розроблення санкцій проти рф: в ній бере участь експосол США в росії

Вчора 15:47 — Казна та Політика

Україна презентує програму з розроблення санкцій проти рф: в ній бере участь експосол США в росії

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак за дорученням Володимира Зеленського звернувся до колишнього посла США в росії Майкла МакФола щодо створення спеціальної програми з розроблення та посилення санкцій проти росії.

Про це Єрмак заявив під час спілкування із журналістами.

«За дорученням президента я звернувся до свого друга Майкла МакФола з пропозицією. Я радий, що він її підтримав, і вже деякий час працює міжнародна експертна група, в яку входять і українські експерти, і міжнародні. Які дуже глибоко проаналізували всі вже зроблені санкції. А також виробили стратегічні пропозиції щодо нових санкцій. Сьогодні ця програма, яку хтось охрестив, як програма МакФола-Єрмака, — вона сьогодні буде презентована для міжнародної преси. І в ній є чіткі визначені нові санкції, як ми будемо пропонувати застосувати проти російської федерації нашим партнерам, Європейському Союзу, також Сполученим Штатам, Великій Британії та іншим країнам», — заявив Єрмак.

Очільник Офісу президента наголосив, що, безумовно, сьогодні можна сказати головне: той факт, що війна в Україні продовжується, що продовжують вбивати наших людей, дітей, говорить про те, що санкційна політика є недостатньою, і треба її посилювати.

«Треба, щоб нові санкції з’являлися постійно. І я би хотів тут сказати, що дуже важлива підтримка Європейського Союзу щодо введення повного ембарго на енергоносії. Я маю на увазі і нафту, і газ. Також застосування санкцій проти всіх російських банків. Ми вважаємо, що дуже потужними були би санкції щодо визнання росії, як спонсора тероризму. Також я вважаю, що треба розглянути питання про внесення росії до „чорного“ списку ФАТФ на прикладі тих країн, до яких ці санкції вже були застосовані.», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.