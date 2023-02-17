Україна працює над новим форматом електростанцій та підстанцій — Finance.ua

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Україна працює над новим форматом електростанцій та підстанцій

Енергетика
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В Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.
Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу.
За його словами, ці процеси тривають паралельно.
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«Якщо у нас якесь масштабне пошкодження, ми не можемо чекати, поки збудується поруч новий енергооб’єкт у новому форматі», — зазначив Кудрицький.
Будування нових об’єктів займе місяці або роки, проте інші об’єкти вже треба ремонтувати. Тому процеси тривають паралельно. Енергетики відновлюють функціональність нашої магістралі, проєктують і впроваджують нові технічні рішення, які дозволять краще захистити енергооб’єкти від ракетних атак.
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«Не буду зараз розкривати аж надто багато деталей про цей новий формат електростанцій і підстанцій, ця інформація має бути обмеженою, закритою до певної міри. Але процеси йдуть в паралелі», — сказав він.
За словами голови правління НЕК, енергетики не можуть чекати, коли побудуються нові об’єкти, тож вони відновлюють для споживачів те, що зруйновано. Вони «працюють над побудовою енергосистеми майбутнього».

Чи можливо залишити без світла Україну 💡

За матеріалами:
Українські Новини
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