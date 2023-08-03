Україна позичила з початку року понад 1 трлн — Finance.ua

Україна позичила з початку року понад 1 трлн Сьогодні 21:02 — Казна та Політика

Україна позичила з початку року понад 1 трлн

Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2023 року становили 1,03 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Інфографіка: Мінекономіки

«Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — липень 2023 року становили 1033,7 млрд грн, або 88,1% від запланованих на цей період», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 324,8 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 105,7 млрд грн (2 191,1 млн доларів та 640,9 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 154,5 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 708,9 млрд грн.

Платежі з погашення державного боргу за січень-липень становили 273 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування — 128 млрд грн (95,7% плану).

Інфографіка: Мінекономіки

Раніше стало відомо, що сукупний держборг України за півроку зріс на 15,6% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні до $128,81 млрд, у гривневому — до 4,7 трлн грн.

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