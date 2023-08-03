Україна позичила з початку року понад 1 трлн — Finance.ua

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Україна позичила з початку року понад 1 трлн

Казна та Політика
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Україна позичила з початку року понад 1 трлн
Україна позичила з початку року понад 1 трлн
Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2023 року становили 1,03 трлн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
«Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — липень 2023 року становили 1033,7 млрд грн, або 88,1% від запланованих на цей період», — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 324,8 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 105,7 млрд грн (2 191,1 млн доларів та 640,9 млн євро).
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При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 154,5 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 708,9 млрд грн.
Платежі з погашення державного боргу за січень-липень становили 273 млрд грн (96,6% плану), платежі з обслуговування — 128 млрд грн (95,7% плану).
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Раніше стало відомо, що сукупний держборг України за півроку зріс на 15,6% до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні до $128,81 млрд, у гривневому — до 4,7 трлн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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