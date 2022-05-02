Україна повністю відмовилась від ядерного палива з рф – запасів вистачить на 5-6 років — Finance.ua

Україна повністю відмовилась від ядерного палива з рф – запасів вистачить на 5-6 років

Вчора 16:32 — Енергетика

Україна з початку війни повністю відмовилась від російського ядерного палива, запасів вистачить на п’ять-шість років.

Про це в інтерв’ю заявив керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Раніше частину ядерного палива Україна закуповувала у російської ТВЕЛ, а іншу постачала американська компанія Westinghouse зі Швеції. З початку війни «Енергоатом» повністю відмовився від російського ядерного палива.

За словами Котіна, на складах досі є великий його запас, який буде використовуватися протягом наступних пʼяти-шести років.

В «Енергоатомі» додають, що за наступні два роки Westinghouse пообіцяла наростити виробництво до тієї кількості, яка необхідна Україні.

Котін додав, що відмова від російського палива майже нічого не коштує: ціна на паливо залежить від розцінок на уран, тому майже однакова у різних постачальників.

При цьому, одне завантаження енергоблоку на 1000 МВт на один рік коштує Україні $30-40 млн.

За словами Котіна, Україна вже два роки працює над розробкою власного палива, яку планує закінчити за два роки — власне виробництво дешевше, ніж імпорт.

В «Енергоатомі» додали, що щоб знизити залежність від одного виробника, Україні потрібно як мінімум двоє постачальників: частка одного має бути не меншою від 40% і не більшою за 60%.

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