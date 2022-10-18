Україна потребує закриття неба над об'єктами інфраструктури - Міненергетики — Finance.ua

Україна потребує закриття неба над об'єктами інфраструктури - Міненергетики Вчора 04:25

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна потребує закриття неба над об’єктами енергетики.

Про це повідомив в Facebook міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що вранці росіяни вдалися до обстрілу енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Сумській областях та Києві.

В результаті пошкодження підстанції знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція.

«Такий ядерний шантаж країни-терориста не повинен залишитися без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами», — підкреслив Галущенко.

Також він закликав українців знизити споживання електроенергії протягом дня, а особливо — в години вечірнього піку — з 17-00 до 23-00.

«Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.