Україна потребує закриття неба над об'єктами інфраструктури - Міненергетики — Finance.ua
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Україна потребує закриття неба над об'єктами інфраструктури - Міненергетики

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На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна потребує закриття неба над об’єктами енергетики.
Про це повідомив в Facebook міністр енергетики Герман Галущенко.
Міністр зазначив, що вранці росіяни вдалися до обстрілу енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Сумській областях та Києві.
В результаті пошкодження підстанції знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція.
«Такий ядерний шантаж країни-терориста не повинен залишитися без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об’єктами», — підкреслив Галущенко.
Також він закликав українців знизити споживання електроенергії протягом дня, а особливо — в години вечірнього піку — з 17-00 до 23-00.
«Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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