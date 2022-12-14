Україна потребує рішення ENTSO-E для збільшення обсягів імпорту електроенергії - Галущенко — Finance.ua

Україна потребує рішення ENTSO-E для збільшення обсягів імпорту електроенергії - Галущенко Сьогодні 11:00 — Енергетика

Україна розраховує максимально покрити дефіцит електроенергії в системі за рахунок імпорту електроенергії з Європи. Це дозволить стабільно пройти зимовий період. Водночас необхідне рішення ENTSO-E щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів. Про це повідомила преслужба Міненерго.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Електроенергія на сьогодні у Європі є, вона доступна. Водночас через російські обстріли в українській енергосистемі є дефіцит, який би ми хотіли максимально покрити за рахунок можливого імпорту», — зазначив міністр.

Читайте також Критична ситуація з енергопостачанням на Одещині потребує посилення міжнародної допомоги – Галущенко

Одне з ключових питань імпорту електроенергії — його фінансування, додав він.

«Однак, важливо мати ще одне рішення — рішення ENTSO-E, яке б дозволило нам збільшити можливості з імпорту. На сьогодні ми обмежені в обсягах, які значно менші нашої технічної спроможності», — підкреслив Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.