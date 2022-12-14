Україна потребує рішення ENTSO-E для збільшення обсягів імпорту електроенергії - Галущенко — Finance.ua

Україна потребує рішення ENTSO-E для збільшення обсягів імпорту електроенергії - Галущенко
Україна розраховує максимально покрити дефіцит електроенергії в системі за рахунок імпорту електроенергії з Європи. Це дозволить стабільно пройти зимовий період. Водночас необхідне рішення ENTSO-E щодо збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів. Про це повідомила преслужба Міненерго.
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Про це міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Електроенергія на сьогодні у Європі є, вона доступна. Водночас через російські обстріли в українській енергосистемі є дефіцит, який би ми хотіли максимально покрити за рахунок можливого імпорту», — зазначив міністр.
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Одне з ключових питань імпорту електроенергії — його фінансування, додав він.
«Однак, важливо мати ще одне рішення — рішення ENTSO-E, яке б дозволило нам збільшити можливості з імпорту. На сьогодні ми обмежені в обсягах, які значно менші нашої технічної спроможності», — підкреслив Герман Галущенко.
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