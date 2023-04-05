Україна потребує $37 мільярдів для гуманітарного розмінування земель — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна потребує $37 мільярдів для гуманітарного розмінування земель

Казна та Політика
110
Україна потребує $37 мільярдів для гуманітарного розмінування земель
Україна потребує $37 мільярдів для гуманітарного розмінування земель
Для проведення гуманітарного розмінування Україна потребує 37,4 млрд доларів, з яких понад 397 млн доларів — лише цьогоріч.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль з посиланням на оцінку Світового банку.
Повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування, зазначив Шмигаль, коштуватиме державі 37,4 млрд дол. При цьому потреби на поточний рік сягають понад 397 млн дол.
Читайте також
Прем’єр закликав партнерів до співпраці, зокрема, у форматі патронату країн G7 над замінованими українськими регіонами.
Він наголосив, що гуманітарне розмінування дозволяє повернути життя на деокуповані території та дозволить реалізовувати інші проєкти відновлення, зокрема критичної та транспортної інфраструктури.
Місце для вашої реклами
Наразі, за словами прем’єра, ЄС, США, Канада та Японія є лідерами в підтримці гуманітарного розмінування. На сьогодні залучено 16 млн доларів міжнародної технічної допомоги, є попередні домовленості про ще 73 млн доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.