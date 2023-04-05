Україна посилить співпрацю із сусідами у сфері транспортування газу — Finance.ua

Україна посилить співпрацю із сусідами у сфері транспортування газу Сьогодні 07:34 — Енергетика

Україна прагне посилити співпрацю з Польщею, Словаччиною, Румунією, Молдовою у галузі транспортування природного й декарбонізованих газів.

Про це заявила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова на Budapest LNG Summit.

Зазначається, що під час саміту серед короткострокових планів директорка ОГТСУ назвала конкретні напрямки для посилення подальшої співпраці з Польщею, Словаччиною, Румунією, Молдовою та Угорщиною. І на сьогодні вже йдеться не лише про оптимізацію системи відповідно до поточних обсягів та напрямків транспортування природного газу, а й підготовку до транспортування декарбонізованих газів, зокрема біометану та водню.

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Водночас поки виробництво відновлюваних газів не досягне необхідних обсягів, природний газ залишатиметься перехідним паливом, здатним замістити менш екологічне вугілля. Такі само тенденції, зауважила Бєлькова, спостерігаються в усіх країнах Центральної та Східної Європи.

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Укрінформ За матеріалами:

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