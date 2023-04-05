Україна посилить співпрацю із сусідами у сфері транспортування газу — Finance.ua
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Україна посилить співпрацю із сусідами у сфері транспортування газу

Енергетика
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Україна прагне посилити співпрацю з Польщею, Словаччиною, Румунією, Молдовою у галузі транспортування природного й декарбонізованих газів.
Про це заявила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова на Budapest LNG Summit.
Про це повідомляє пресслужба ТОВ «Оператор ГТС України».
Зазначається, що під час саміту серед короткострокових планів директорка ОГТСУ назвала конкретні напрямки для посилення подальшої співпраці з Польщею, Словаччиною, Румунією, Молдовою та Угорщиною. І на сьогодні вже йдеться не лише про оптимізацію системи відповідно до поточних обсягів та напрямків транспортування природного газу, а й підготовку до транспортування декарбонізованих газів, зокрема біометану та водню.
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Водночас поки виробництво відновлюваних газів не досягне необхідних обсягів, природний газ залишатиметься перехідним паливом, здатним замістити менш екологічне вугілля. Такі само тенденції, зауважила Бєлькова, спостерігаються в усіх країнах Центральної та Східної Європи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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