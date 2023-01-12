Україна посіла 36 місце у рейтингу «Індекс паспортів» — Finance.ua

Україна посіла 36 місце у рейтингу «Індекс паспортів» Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Україна посіла 36 місце у рейтингу «Індекс паспортів»

Компанія Henley & Partners, яка допомагає приватним клієнтам отримати дозвіл на проживання та громадянство, опублікувала щорічний рейтинг «Індекс паспортів». Рейтинг аналізує, наскільки вільні громадяни різних країн у пересуванні світом.

За результатами 2022 року, попри повномасштабну війну, Україна втратила лише 1 сходинку і посіла 36 місце (у 2021 ми були на 35 місці).

Разом з тим, кількість країн, в які можуть вільно подорожувати українці, навпаки, зросла — зі 136 до 144. За умови отримання віз для громадян України відкрито ще 83 держави. Історично сила паспорта України зростає.

Перше місце посіла Японія, на другому — Сингапур та Південна Корея, на третьому — Германія. В топ-3 з кінця рейтингу: Сирія, Ірак і на останньому місці Афганістан.

Натомість росія знаходиться на 49 місці і рейтингу. Історично її позиції майже не покращились з 2010 року.

Чому це важливо

«Індекс паспортів» є міжнародним рейтингом країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс аналізує візові правила 227 країн та територій та ранжує їх за кількістю країн безвізового в’їзду. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн світу, до яких її громадяни можуть в’їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття).

В умовах глобалізації відкритість кордонів для носія паспорту є запорукою успішності в бізнесі чи карʼєрі. В масштабах країни — успішності всієї економіки. Ринок не може розвиватися в закритих кордонах, а відповідно й економіка.

Поступове зростання сили українського паспорту свідчить про те, що у нашої держави потенційно світле майбутнє. Спад економіки під час війни закономірний, але її відновлення залежить у багатьох аспектах саме від того, яке місце Україна буде займати на глобальному ринку.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.