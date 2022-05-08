Україна подолає всі труднощі та зможе стати членом ЄС – Президент — Finance.ua

Україна подолає всі труднощі та зможе стати членом ЄС – Президент

Вчора 16:36 — Казна та Політика

Україна подолає всі труднощі та зможе стати членом ЄС – Президент

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна подолає всі труднощі та зможе стати членом Європейського Союзу.

Про це він заявив на спільній з Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем зустрічі з представниками ЗМІ у Києві.

«Ми повинні знаходити порозуміння із будь-якою державою у Європі, тому що Україна проявила прагнення стати одним із членів цієї родини, членом ЄС. Ми дійсно на це заслуговуємо, я в цьому впевнений. Це не просто слова, не просто моя риторика, або не просто бажання нашого суспільства. Ми це підкреслюємо та показуємо щоденно — в міцності нашої сили, нашого народу на полі бою, просто у цивільному житті, а також ми проявляємо та показуємо, які ми працездатні люди, які креативні», — сказав Зеленський.

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За його словами, Україна показала, що може об’єднувати Європу.

Водночас Президент зауважив, що наша держава нині змушена долати низку проблем, зокрема економічні труднощі, дефіцит енергоресурсів, пов’язані з війною.

«Нам потрібна потужна конкретика та допомога щодо швидкості нашого озброєння. Потрібні технології. Поки що у нас із цим є складнощі. У нас немає такого доступу, як у кожної країни Європи або кожної країни Альянсу. Таких можливостей у нас поки що немає. Я думаю, що ми вийдемо на них», — сказав глава держави.

Він також наголосив, що через війну 5 мільйонів українців були змушені виїхали за кордон і близько 6 мільйонів — в інші міста України, тому потрібно перебудовувати економіку з огляду на ці реалії.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович перебуває в Україні з візитом. Глава хорватського уряду відзначив, що у Хорватії надзвичайно високо цінують стійкість і опір, який український народ чинить російській агресії, і висловив солідарність із Україною.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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