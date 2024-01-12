Україна почала імпортувати картоплю з Польщі на тлі цінових рекордів: у чому причина — Finance.ua

Україна почала імпортувати картоплю з Польщі на тлі цінових рекордів: у чому причина Сьогодні 21:38 — Аграрний ринок

Україна почала імпортувати картоплю з Польщі на тлі цінових рекордів: у чому причина

За інформацією аналітиків EastFruit , в Україні прискорюються темпи зростання цін на картоплю, що призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок імпортної продукції на ринок країни.

З 4 січня 2024 року в Україну почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії.

«Наразі оптові ціни на картоплю в Україні є найвищими за всю історію, як у гривні, так і в перерахунку на долари або євро. Фактично за рік ціни на цей товар зросли в 3,5−4,0 раза. При цьому буквально за останні 3 тижні оптова ціна на якісну свіжу картоплю в Україні злетіла на 40% і перевищила рівень цін у сусідніх країнах Євросоюзу, що зробило імпорт картоплі економічно доцільним», — говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

У чому ж причина такого різкого зростання цін на картоплю в Україні?

Виробники переважно посилаються на традиційний фактор несприятливих погодних умов, які негативно вплинули на якість і врожайність картоплі в Україні, проте Андрій Ярмак звертає увагу на більш фундаментальні причини.

«Протягом кількох сезонів поспіль оптові ціни на картоплю в Україні переважно не покривали витрат на її вирощування у професійних господарствах, змушуючи багатьох професійних картоплярів економити буквально на всьому, зокрема й на якісному посівному матеріалі. Це, своєю чергою, призводило до зниження якості продукції, що обмежувало можливості експорту навіть у ті країни, куди Україна мала можливість постачати продукцію.

«У результаті це призвело до зниження обсягів виробництва картоплі, оскільки багато дрібних виробників картоплі переналаштувалися на інші культури, зокрема на цибулю, моркву, капусту або буряк. Крім того, населення, після збільшення площ у 2022 році та подальшого падіння цін на ринку, також знизило масштаби вирощування. Це в сукупності з не найсприятливішими погодними умовами та сформувало дефіцит якісної продовольчої картоплі на ринку України», — пояснює Андрій Ярмак.

Вплив ринку ЄС

Також не можна не відзначити напружену ситуацію на ринку картоплі Європи, що не може не позначатися на ринку України. Щоправда, ринок картоплі ЄС має величезні відмінності від ринку картоплі України або інших країн Східної Європи. В ЄС основна частина картоплі споживається у вигляді картоплі фрі, і там існує два паралельні сегменти — картопля для переробки й картопля для свіжого ринку.

Наразі заводи з переробки картоплі відчувають найгостріший дефіцит сировини. Аналогічна ситуація і на ринку свіжої картоплі. Головна причина — це затяжні дощі в основних країнах-виробниках картоплі на Півночі Європи, які призвели до неможливості збирання продукції в оптимальні для цього терміни. У результаті, і переробники, і супермаркети змушені продовжувати закупівлі продукції в південних країнах ЄС, що роздуває ціни в цих регіонах.

Є ще одна проблема — це фактична заборона на використання будь-яких препаратів для запобігання проростанню картоплі під час зберігання в Євросоюзі. Це призводить до необхідності зберігати картоплю за нижчої температури, але цей вид зберігання не є настільки ж ефективним. Тож, окрім зростання витрат на зберігання у 2−4 рази, картоплярі ЄС також говорять про різке зростання втрат картоплі під час зберігання, адже вимоги до якості продукції ніхто не скасовував.

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