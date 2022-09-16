Україна планує налагодити доставку в Польщу вугілля — Finance.ua
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Україна планує налагодити доставку в Польщу вугілля

Енергетика
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Україна може відкрити квоти на експорт вугілля в Польщу і мобілізувати кілька мільйонів тонн палива, доставивши його залізницею.
Деталі. Питання експорту вугілля порушив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Хоча поки що про жодні домовленості не йдеться, однак одночасно з цим його польський колега Матеуш Моравецький заявив про те, що державна залізнична компанія PKP приділятиме пріоритетну увагу транспортуванню вугілля та допомагатиме з імпортом необхідних обсягів з інших країн.
Як заявив прем’єр-міністр України, видобуток українського вугілля у вересні склав 100 000 тонн, «які зараз гостро потрібні нашим польським партнерам». Він додав, що запаси вугілля на українських складах становлять майже 2 млн тонн, що у 2,5 разу більше, ніж минулого року".
Таким чином, у даному випадку попит і пропозиція йдуть пліч-о-пліч. Польщі потрібне вугілля, а Україна має надлишки, щоб забезпечити своїх сусідів. Доставка буде, швидше за все, здійснюватися залізницею.
Наразі польсько-український кордон уже перевантажений і «прогинається» під тиском експорту зерна. Утім PKP запевнила, що має достатньо обладнання та рухомого складу, щоб без проблем перевозити необхідні обсяги вугілля.
За інформацією деяких джерел, Польща та Україна запровадили певні обмеження на рух транспорту зерна та інших культур, тому що польська сторона не могла впоратися із завантаженістю трафіку.
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