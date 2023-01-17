Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії — Finance.ua
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Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії

Казна та Політика
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Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії
Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії
Кабінет міністрів України прийняв рішення про підписання угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва України з Японією. Йдеться про 50 млн доларів США.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«16 січня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підписання Угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва Уряду України з Урядом Японії», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зазначену Угоду у формі обміну нотами між Урядами України та Японії.
«Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов’язань у розмірі близько 50 млн доларів США (8 млрд ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки», — зазначається в повідомленні.
Сергій Марченко зазначив, що відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони.
Також Міністр фінансів зауважив, що у поточному році розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у G7 протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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