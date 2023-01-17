Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії — Finance.ua

Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії Сьогодні 10:28 — Казна та Політика

Україна підписала угоду про відтермінування платежів за кредитами від Японії

Кабінет міністрів України прийняв рішення про підписання угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва України з Японією. Йдеться про 50 млн доларів США.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«16 січня, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про підписання Угоди щодо відтермінування платежів з погашення та обслуговування кредитів, залучених у рамках співробітництва Уряду України з Урядом Японії», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою міністр фінансів України Сергій Марченко підписав зазначену Угоду у формі обміну нотами між Урядами України та Японії.

«Угода передбачає перенесення виконання боргових зобов’язань у розмірі близько 50 млн доларів США (8 млрд ієн) за позиками, залученими у рамках чотирьох кредитних угод, на 2027-2031 роки», — зазначається в повідомленні.

Сергій Марченко зазначив, що відтермінування платежів з обслуговування та погашення кредитів дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет та направити кошти на фінансування потреб безпеки і оборони.

Також Міністр фінансів зауважив, що у поточному році розраховує на підтримку Японії, яка головуватиме у G7 протягом 2023 року, та зміцнення співпраці між урядами країн.

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УНН За матеріалами:

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