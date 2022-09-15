Україна підписала угоду про призупинення виплат за зовнішнім боргом — Finance.ua
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Україна підписала угоду про призупинення виплат за зовнішнім боргом

Казна та Політика
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Україна підписала угоду про призупинення виплат за зовнішнім боргом
Україна підписала угоду про призупинення виплат за зовнішнім боргом
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за зовнішнім боргом з міжнародними партнерами у G7 та Паризькому клубі.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Угода була укладена як продовження оголошеного 20 липня групою офіційних кредиторів України наміру призупинити виплати основної суми та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року з можливістю продовження призупинення на додатковий рік.

Для чого це необхідно

Призупинення виплат за боргом дозволить українському уряду заощадити валютну ліквідність і таким чином забезпечити соціальні видатки, витрати на охорону здоров’я чи підтримку економіки.
Загальна сума боргу, що покривається цим Меморандумом становить приблизно 3,1 мільярди доларів США.
«російська загарбницька війна проявила справжніх друзів України. Від імені нашої країни та українського народу я хотів би подякувати нашим партнерам за підтримку та надання пільгового фінансування і грантів, а також за цю ініціативу призупинення виплат за державним боргом. Після підписання цього Меморандуму ми будемо мати двосторонні переговори з нашими країнами-партнерами. Разом з ними ми продовжуватимемо шукати рішення, які дозволять Україні мати доступ до валютної ліквідності, щоб покрити наш щомісячний дефіцит державного бюджету під час війни у короткостроковій перспективі, впоратись з нашими фінансовими зобов’язаннями в середньостроковій перспективі та якнайшвидше відновити нашу економіку, коли ми переможемо», — заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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