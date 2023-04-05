Україна підписала угоду для отримання $2,5 млрд гранту від США — Finance.ua

Україна підписала угоду для отримання $2,5 млрд гранту від США Вчора 20:45 — Казна та Політика

Україна підписала угоду для отримання $2,5 млрд гранту від США

Сьогодні Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд дол. США.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначені грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування в рамках Проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)».

Це другий грант США із запланованих на 2023 рік на загальну суму $9,9 млрд.

«Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного Проекту „PEACE in Ukraine“ дозволяє Уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення», — зазначив Марченко під час підписання угоди.

Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів у розмірі 2,5 млрд дол. США буде спрямовано на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров’я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.