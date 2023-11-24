Україна підготувалась: у ВМС прогнозують легку зиму попри війну — Finance.ua

Україна підготувалась: у ВМС прогнозують легку зиму попри війну Вчора 16:34

Україна підготувалась: у ВМС прогнозують легку зиму попри війну

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що цього року зима буде більш легкою, ніж торік. Україна підготувалася до неї, а країна-агресор не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабної війни.

В ефірі «Київ24» він додав, що це вже друга зима для українців в таких умовах. Тепер Україна має досвід і змогла підготуватися краще. Крім інфраструктури, підготувалася також система реагування на загрози.

За словами Плетенчука, окупаційні війська вже не мають таких ресурсів, як рік тому. Це стосується і тактики застосування цих ресурсів.

«Тому ця зима для нас має пройти легше, ніж минула. Але не треба розслаблятися, не треба ігнорувати повітряні тривоги. Ракетна небезпека — серйозна. І якщо говорити про ракети „Калібр“, то у росіян логістичний розрив. Кораблі вони передислокували в Новоросійськ, а ракети залишилися в Севастополі», — додав речник.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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