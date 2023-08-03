Україна першою у світі запустила програму цифрової аутентифікації платежів у е-торгівлі — Finance.ua
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Україна першою у світі запустила програму цифрової аутентифікації платежів у е-торгівлі

Фінтех і Картки
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Україна першою у світі запустила програму цифрової аутентифікації платежів у е-торгівлі
Україна першою у світі запустила програму цифрової аутентифікації платежів у е-торгівлі
Visa і ПриватБанк представили нову програму цифрової аутентифікації платежів в електронній торгівлі.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Компанія Visa разом з ПриватБанком представила нове рішення — програму цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF), що являє собою набір критеріїв ефективності систем цифрової комерції.
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«Україна стала першою країною у світі, де запущено цю новаторську програму. Ця подія знаменує переломний момент для електронної комерції та платіжного ринку країни в цілому. Перша в історії пряма транзакція DAF 3DS відбулася в Україні 26 травня 2023 року», — сказано в повідомленні.
Digital Authentication Framework — це оновлення програми Visa Secure, яка заснована на технології 3-D Secure (3DS) і вимагає проходження багатоетапної перевірки для автентифікації клієнта банком-емітентом, перш ніж транзакція електронної комерції (без присутності картки) може бути схвалена з упевненістю.
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«Однак із DAF активна автентифікація потрібна лише для першої транзакції, наступні ж транзакції схвалюються автоматично. Завдяки цьому споживачі відчувають менше незручностей, зменшується кількість замовлень, що залишаються неоформленими в кошику, і продавці отримують вищий рівень конверсії», — пояснюють у фінустанові.
Нова програма DAF 3DS покращить процес здійснення онлайн-платежів. Завдяки ній користувачі зможуть рідше проходити процедуру автентифікації, а продавці краще контролюватимуть процес оформлення замовлення та споживацький досвід.
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«Хоч пандемія COVID-19 й закінчилася, масовий перехід до цифрових сервісів, який вона спричинила, продовжує впливати на світову економіку. Частка електронної комерції зростає в усьому світі, і в Україні також, але онлайн-шахраї також стають дедалі вигадливішими, — зазначила Віра Платонова, старша віце-президентка та директорка регіонального розвитку Visa в 17 країнах. — Пишаюся, що саме Україна, один із регіональних лідерів у галузі цифрової трансформації, стала першою країною у світі, де ми запустили це рішення, пропонуючи найсуворіші стандарти безпеки держателям карток Visa. Тепер безготівкове майбутнє країни ще на крок ближче».

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За матеріалами:
Finance.ua
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