Україна перевірить законодавство на відповідність європейським стандартам — Шмигаль — Finance.ua

Україна перевірить законодавство на відповідність європейським стандартам — Шмигаль Сьогодні 17:39 — Казна та Політика

Україна перевірить законодавство на відповідність європейським стандартам — Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна проведе самоаудит законодавства на відповідність європейським стандартам.

Про це він сказав під час засідання Кабміну.

«Наразі важливо провести точну оцінку наших зусиль, побачити слабкі місця та зрозуміти, де слід посилитися. Для цього ухвалюємо постанову про селф-скринінг (або самоаудит) українського законодавства на предмет його відповідності європейським стандартам», — зазначив прем’єр.

Так, до 30 червня 2023 року міністерства та центральні органи виконавчої влади мають провести відповідну роботу, а до 30 серпня подати уряду звіт.

Шмигаль зауважив, що у звіті обов’язково мають бути конкретні пропозиції, як узгодити секторальне законодавство відповідно до права ЄС. Координуватиме процес віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Глава уряду додав, що Україна має амбіцію цьогоріч відкрити переговори про членство, а за два роки бути готовою до вступу в ЄС.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата в члени ЄС. Тепер для того, щоб розпочати переговори про вступ, Україна має виконати низку рекомендацій Єврокомісії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала, що Україна має продовжити боротьбу з корупцією, призначити голову САП та директора НАБУ, знизити вплив олігархів на економічне та політичне життя, ухвалити законодавство щодо процедур відбору суддів, а також — закон про ЗМІ, який приведе українське законодавство у відповідність з чинними стандартами ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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