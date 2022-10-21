Україна перебуває у прямому контакті з Маском, тому проблем зі StarLink не буде – Резніков — Finance.ua
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Україна перебуває у прямому контакті з Маском, тому проблем зі StarLink не буде – Резніков

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Україна більше не матиме проблем щодо обслуговування терміналів супутникового зв’язку Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Politico.
За його словами, українські високопосадовці знаходяться в прямому контакті з Маском, щоб знайти вихід із суперечки навколо оплати терміналів Starlink від SpaceX, які забезпечують важливе підключення на полі бою для українських сил.
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«Я знаю, що у нас не буде проблем підтримувати службу (термінали Starlink. — Ред.) в робочому стані», — сказав Резніков, пославшись на «особисте спілкування» між віцепрем’єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та Ілоном Маском.
За його словами, Федоров «відповідає за цифровізацію і має прямий зв’язок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їх останнього обговорення цього питання».
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Резніков пояснив, що якщо питання грошей знову порушуватиметься, Україна має щонайменше три джерела фінансування — пакет допомоги від Пентагону, Європи та приватні донори.
Але незалежно від фінансування Україна продовжить спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска, додав міністр.

Довідка Finance.ua:

  • раніше компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні. Маск пізніше підтвердив цю інформацію.
  • Віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнили, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу в Україні.
  • У Пентагоні підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.
  • Глава МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.
  • 15 жовтня Маск розповів, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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