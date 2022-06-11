Україна отримає від KfW €7,4 мільйона для пільгових кредитів малому та середньому бізнесу — Finance.ua
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Україна отримає від KfW €7,4 мільйона для пільгових кредитів малому та середньому бізнесу

Вчора 15:13Казна та Політика
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Україна отримає від KfW €7,4 мільйона для пільгових кредитів малому та середньому бізнесуУкраїна отримає від KfW €7,4 мільйона для пільгових кредитів малому та середньому бізнесу
Уряд України отримає від Кредитної установи для відбудови (KfW, Німеччина) 7,4 млн євро для пільгового кредитування малих та середніх підприємств.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«На засіданні уряду схвалено рішення про залучення кредиту та гранту від KfW для реалізації проєкту «Рефінансування енергоефективних інвестицій малих та середніх підприємств України через фінансовий сектор (Фонд розвитку підприємництва III та IV)», — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що для реалізації цього проєкту через KfW будуть залучені кредитні (7 млн євро) та грантові (0,4 млн євро) кошти.
Ці гроші буде спрямовано через Фонд розвитку підприємництва на підвищення рівня доступу відповідних підприємств до пільгових кредитних ресурсів для впровадження енергоефективних заходів. Кредит залучається на 30 років з 10-річним пільговим періодом за ставкою 2% річних.
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KfW — німецький державний банк розвитку зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні, заснований у 1948 році як складова частина Плану Маршалла, програми економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни.
Сьогодні KfW є третім за розміром активів банком у ФРН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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