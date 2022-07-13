Україна отримає від Італії безвідсотковий кредит на 200 млн євро — Finance.ua

Україна отримає від Італії безвідсотковий кредит на 200 млн євро Вчора 12:20 — Казна та Політика

Україна отримає від Італії безвідсотковий кредит на 200 млн євро

Італія надасть Україні безвідсотковий кредит на 200 млн євро через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів

Повідомляється, що Кабінет міністрів ухвалив постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро.

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«Кошти будуть спрямовані до держбюджету України на фінансування заробітних плат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Кредит надається на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочки погашення кредиту терміном 7,5 років). Відсотки за використання кредиту не нараховуються», — йдеться в повідомленні.

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