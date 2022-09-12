Україна отримає пільговий кредит на 530 млн доларів від МБРР — Finance.ua

Україна отримає пільговий кредит на 530 млн доларів від МБРР Вчора 15:45 — Казна та Політика

Україна отримає пільговий кредит на 530 млн доларів від МБРР

Кабінет міністрів ухвалив рішення про залучення додаткового фінансування у розмірі 530 млн доларів у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як зазначається, кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії:

термін погашення кредиту — 19 років з п’ятирічним пільговим періодом;

процентна ставка — 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

Куди витратять кошти

Кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Довідка Finance.ua:

проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» впроваджується з червня 2022 року;

загальний обсяг залучених коштів становить 7,3 млрд дол. США;

мета зазначеного проєкту — підтримка стійкої спроможності Уряду України здійснювати адміністративну діяльність та надавати послуги для виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.

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