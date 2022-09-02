Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії — Finance.ua

Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії Вчора 16:45

Для Фінляндії, яка має велику кількість зразків радянського озброєння, це вже восьмий пакет допомоги Україні, повідомляє Діфенс Експрес

Україна отримає новий пакет допомоги від Фінляндії, який стане вже восьмим з моменту вторгнення армії РФ.

Офіційний Гельсінкі не став розголошувати вміст допомоги, строки доставки та будь-яку іншу додаткову інформацію, зазначивши, що мова йде про «військову техніку» та «оборонні матеріали», передача яких відповідає потребам України та можливостям міноборони країни.

Представник фінського оборонного відомства, як передає Reuters, зазначив, що загальна вартість цього пакету допомоги становить 8,3 млн євро, а загалом вже було передано озброєння та амуніції на 92,3 млн євро.

З огляду на зазначення «можливостей міноборони» Фінляндії, то мова йде про озброєння, яка вже виготовлена і є у розпорядженні силового відомства. Важливим моментом є те, що фінська армія має на своєму озброєнні певні зразки радянського озброєння.

Зокрема Фінляндія експлуатує БМП-2 (110 одиниць станом на 2021 рік за Military Balance), МТ-ЛБ (40 одиниць), 122-мм гаубиці Д-30 (234 одиниці) та САУ 2С1 «Гвоздика» (36 одиниць) та 122-мм РСЗВ RM-70 (34 одиниці). З огляду на це мова може йти як про постачання певний зразків, так і про боєприпаси, допомога від цієї країни може бути вкрай важливою.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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