Україна отримає на відновлення 450 млн євро — Finance.ua

Україна отримає на відновлення 450 млн євро Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Україна отримає на відновлення 450 млн євро

Європейський інвестиційний банк виділить Україні гроші на два проекти відновлення.

Про це повідомляє на пресслужба Мінінфраструктури.

Перші два транші по 100 млн євро з запланованих загальних 450 млн євро можуть бути затверджені найближчим часом, орієнтовно до кінця 2023 року.

Кошти будуть розподілені на два проєкти:

Ukraine Recovery III FL (€250 млн, перший транш — €100 млн): спрямований на фінансування критично важливої соціальної та міської інфраструктури. Йдеться про відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії, та будівництво нової базової інфраструктури для забезпечення гідних умов життя для переміщених осіб та приймаючих громад;

Ukraine Water Recovery FL (€200 млн, перший транш — €100 млн): спрямований на фінансування інвестицій у критично важливу водну інфраструктуру в районах, які безпосередньо постраждали від війни або в яких проживає значна кількість ВПО. Йдеться про відновлення водопостачання та водовідведення, включаючи заходи, спрямовані на подолання наслідків руйнування Каховської дамби.

Гроші від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) виділяються в рамках співпраці з Україною, принципи якої закладено у Меморандумі про взаєморозуміння, що підписаний 21 червня 2023 року у Лондоні на полях конференції URC 2023.

Меморандумом передбачено виділення загалом близько 840 млн євро кредитних коштів на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

За умови остаточного затвердження Радою директорів ЄІБ та Комітетом донорів EU4U, перші транші у розмірі 100 млн будуть підписані до кінця цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.