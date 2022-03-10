Україна отримає 700 млн євро екстреної допомоги від ЄС вже наступного тижня — Finance.ua
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Україна отримає 700 млн євро екстреної допомоги від ЄС вже наступного тижня

10.03.2022, 12:02Казна та Політика
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Україна отримає 700 млн євро екстреної допомоги від ЄС вже наступного тижняУкраїна отримає 700 млн євро екстреної допомоги від ЄС вже наступного тижня
Україна очікує перший транш від Європейського Союзу вже наступного тижня, буде отримано 700 млн євро від суми в понад один мільярд.
Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень — другий транш», — заявив голова уряду.
Денис Шмигаль додав, що США 8 березня збільшили з 10 до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України, який скоро розгляне Конгрес.
Також Світовий банк затвердив пакет допомоги розміром 700 млн доларів. А Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення пакету стійкості в сумі 2 млрд євро підтримки України.
За матеріалами: РБК-Україна
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