Україна отримає 70 млн грн від USAID на проєкти із зрошення земель — Finance.ua

Україна отримає 70 млн грн від USAID на проєкти із зрошення земель Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запустило програму «Агро», в рамках якої інвестують понад 70 млн грн в пілотні проєкти модернізації зрошення в Україні.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Також розглядають можливість продовження підтримки й додаткового фінансування таких проєктів.

Програма USAID Агро сфокусована на підтримці ОВК, в які об'єднуються аграрії для впровадження та розвитку енергозберігаючих технологій у зрошенні.

Договір про фінансову підтримку на відновлення зрошувальної системи міжнародний донор вже підписав і з ОВК «Перша» з Черкаської області. Ще дві організації водокористувачів, які також отримають понад 36 млн грн, готуються до підписання.

Загалом в Україні вже зареєстровано 24 організації водокористувачів, кожна з них об'єднує від 1 до 10 агропідприємств.

За даними Мінагрополітики, загалом експлуатаційне зношення систем зрошення в Україні досягло критичної межі і складає понад 80%, до цього ще додались складні виклики, такі як повномасштабне вторгнення рф та підрив греблі Каховської ГЕС.

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