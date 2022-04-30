Україна отримає €495 мільйонів додаткової грантової допомоги від Світового банку — Finance.ua
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Україна отримає €495 мільйонів додаткової грантової допомоги від Світового банку

Вчора 11:43Казна та Політика
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Україна отримає €495 мільйонів додаткової грантової допомоги від Світового банкуУкраїна отримає €495 мільйонів додаткової грантової допомоги від Світового банку
З Цільового фонду Світового банку Україна отримає 495 млн євро грантової допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали зміни до Угоди про грант, який буде надано Україні з Цільового фонду Світового банку в рамках програми другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення», — йдеться в повідомленні.
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Згідно з цими змінами, в рамках угоди Україна отримає від Норвегії, Австрії та США додаткові грантові кошти (в межах одного гранту) в сумі 495 млн євро.
Як наголошує Мінфін, отримані кошти будуть спрямовані до загального фонду Державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Внески до Цільового фонду вже надійшли від Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Великої Британії, Норвегії, Австрії та США.
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Як повідомлялося, під час Весняних зборів МВФ та Світового Банку Мінфін запропонував міжнародним партнерам декілька варіантів фінансової підтримки України, зокрема адміністративний спецрахунок МВФ для зарахування коштів від країн-донорів та через трастовий фонд Світового банку. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україні важливо отримувати допомогу у формі грантів, оскільки це дозволить їй утримувати боргову безпеку на належному рівні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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