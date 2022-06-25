Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини: на що підуть гроші — Finance.ua
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Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини: на що підуть гроші

Казна та Політика
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Міністерства фінансів України та Німеччини підписали угоду про надання Україні 1 мільярда євро грантового фінансування.
Про це йдеться у повідомленні українського Мінфіну.
Кошти будуть спрямовані до держбюджету України для фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків під час воєнного стану.
Міністр фінансів Сергій Марченко подякував німецькому колезі «завдяки чиїм зусиллям ми дуже швидко структурували цю угоду». Та додав, що сподівається отримати кошти вже найближчим часом.
Міністр фінансів Німеччини заявив, що країни Великої Сімки на зустрічі у четвер домовилися виділити Україні допомогу у близько 19 млрд доларів, або понад 18 млрд євро.
Раніше повідомлялося, що значна частина цих коштів буде надана у формі грантів, тобто безповоротної допомоги. У стані війни Україна не може самостійно забезпечити необхідні кошти до бюджету через суттєве падіння податкових та неподаткових надходжень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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