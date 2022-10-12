Україна отримала від ЄІБ 550 млн євро на ремонт енергетичних об'єктів — Finance.ua
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Україна отримала від ЄІБ 550 млн євро на ремонт енергетичних об'єктів

Казна та Політика
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Україна отримала від ЄІБ 550 млн євро на ремонт енергетичних об'єктів
Україна отримала від ЄІБ 550 млн євро на ремонт енергетичних об'єктів
Європейський інвестиційний банк переказав Україні додаткові 550 млн євро, які спрямують на ремонт пошкодженої від ракетних ударів енергетичної інфраструктури.
Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах», — написав Шмигаль.
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За даними прем’єр-міністра, за два місяці Україна отримала від ЄІБ та Єврокомісії 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро виплатять шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.
Нагадаємо, 3 жовтня Європейський Союз підписав меморандум про надання Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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