Україна отримала від Світового банку понад $130 мільйонів — Finance.ua

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Україна отримала від Світового банку понад $130 мільйонів

Казна та Політика
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Україна отримала від Світового банку понад $130 мільйонів
Україна отримала від Світового банку понад $130 мільйонів
У четвер, 11 травня, Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі $132 млн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в рамках проекту програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».
«Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
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Позику надано в рамках Угоди про позику (проект програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).
Нагадаємо, 8 травня до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
Кабінет Міністрів залучить ще один грант у понад 350 млн грн для зміцнення та відновлення української системи охорони здоров’я.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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