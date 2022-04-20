Україна отримала від Світового банку кошти для виплат стипендій - Мінфін — Finance.ua
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Україна отримала від Світового банку кошти для виплат стипендій - Мінфін

Вчора 10:17Казна та Політика
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Україна отримала від Світового банку транш на 88,6 млн доларів США на відшкодування витрат, здійснених Урядом України для виплат академічних та соціальних стипендій.
Про це пише Мінфін.
Ці кошти були надані банком в рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», що виконується Міністерством освіти і науки України.
У березні 2022 року Світовий банк схвалив реструктуризацію проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів». До структури проекту було додано компонент 5 «Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, а також соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики для студентів закладів вищої освіти».
Зазначені кошти вже надійшли у загальний фонд державного бюджету України.

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За матеріалами: УНІАН
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