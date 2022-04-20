Україна отримала від Світового банку кошти для виплат стипендій - Мінфін — Finance.ua

Ці кошти були надані банком в рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів», що виконується Міністерством освіти і науки України.
У березні 2022 року Світовий банк схвалив реструктуризацію проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів». До структури проекту було додано компонент 5 «Підтримка академічних стипендій, що надаються Міністерством освіти та науки, а також соціальних стипендій, що надаються Міністерством соціальної політики для студентів закладів вищої освіти».
Зазначені кошти вже надійшли у загальний фонд державного бюджету України.