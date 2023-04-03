Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор — Finance.ua

Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор
За березень міжнародна підтримка бюджету України становила 170,38 млрд грн.
Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
За його словами, всього за три місяці 2023 року Україна отримала 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).
Найбільшими донорами стали:
- Євросоюз — $4,85 млрд;
- США — $3,5 млрд;
- Канада — $1,89 млрд.
Нагадаємо, влада США 3 квітня може оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги Києву: цього разу — на суму $2,6 млрд.
Довідка Finance.ua:
- наразі держбюджет України отримує 80 млрд гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць;
- Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів;
- цього року на покриття найбільш нагальних потреб Україні необхідні 14 мільярдів доларів.
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