Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор — Finance.ua

Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор Вчора 21:03 — Казна та Політика

Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор

За березень міжнародна підтримка бюджету України становила 170,38 млрд грн.

Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

За його словами, всього за три місяці 2023 року Україна отримала 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).

Найбільшими донорами стали:

Євросоюз — $4,85 млрд;

США — $3,5 млрд;

Канада — $1,89 млрд.

Нагадаємо, влада США 3 квітня може оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги Києву: цього разу — на суму $2,6 млрд.

Довідка Finance.ua:

наразі держбюджет України отримує 80 млрд гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць;

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів;



цього року на покриття найбільш нагальних потреб Україні необхідні 14 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

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