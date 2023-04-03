Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор

Казна та Політика
409
Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор
Україна отримала від міжнародних партнерів 170 млрд грн в березні. Хто найбільший донор
За березень міжнародна підтримка бюджету України становила 170,38 млрд грн.
Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк.
За його словами, всього за три місяці 2023 року Україна отримала 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).
Найбільшими донорами стали:
  • Євросоюз — $4,85 млрд;
  • США — $3,5 млрд;
  • Канада — $1,89 млрд.
Нагадаємо, влада США 3 квітня може оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги Києву: цього разу — на суму $2,6 млрд.

Довідка Finance.ua:

  • наразі держбюджет України отримує 80 млрд гривень доходів, а на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць;
  • Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження для отримання цього року другого гранту від США в розмірі 2,5 мільярда доларів;
  • цього року на покриття найбільш нагальних потреб Україні необхідні 14 мільярдів доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.