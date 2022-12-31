Україна отримала третю партію Starlink від Польщі — Finance.ua

Україна отримала третю партію Starlink від Польщі
В Україну прибула третя партія терміналів Starlink від Польщі, які встановлять у «Пунктах незламності» та на важливих об’єктах.
Про це у своєму Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Україна отримала чергову партію Starlink. І вже вони відправляться в „Пункти незламності“, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв’язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації», — зазначив прем’єр.
Він додав, що це перша частина великої партії, яку мають привезти до кінця січня, та подякував Польщі та польському уряду за допомогу.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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