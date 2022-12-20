Україна отримала ще 500 млн канадських доларів: на що підуть кредитні гроші — Finance.ua

Україна отримала ще 500 млн канадських доларів: на що підуть кредитні гроші Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Україна отримала ще 500 млн канадських доларів: на що підуть кредитні гроші

Україна 19 грудня отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США) у рамках кредитного договору між країнами. Загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (1,432 млрд доларів США).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну

За даними пресслужби, це кошти п’ятирічних Облігацій суверенітету України, які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 15 червня 2022 року Україна отримала 1 млрд канадських доларів (779 млн доларів США).

Після цього 18 серпня 2022 року до державного бюджету надійшло 450 млн канадських доларів (349 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах з терміном погашення до 10 років та процентною ставкою 1,69% річних. Цей транш буде використано для закупівлі газу під час опалювального сезону.

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