Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни

Казна та Політика
22
Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни
Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни, Фото: Міненерго
Країни-партнери продовжують передавати Україні гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням. За останні кілька тижнів надійшла допомога з Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Норвегії, Швеції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Загалом, починаючи з березня 2022 року, Україна отримала понад 8 тисяч тонн гуманітарного обладнання з 31 країни світу.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Відповідне устаткування Міненерго передає енергетикам для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах, які зазнали російських атак.
Черговий гуманітарний вантаж із Польщі загальною вагою близько 20 тонн мав у своєму складі три стаціонарні дизельні генератори Carteppillar з комплектувальними. Вони вже передані для потреб КП «Київтеплоенерго».
Читайте також
АТ «Харківгаз» отримало надані Фінляндією, Норвегією та Польщею 12 тонн допомоги, до якої увійшли генератори потужністю від 40 кВт до 70 кВт, спецодяг та ручний електроінструмент.
Для А Т «Донбасенерго» передано комплектувальні частини для роз'єднувачів загальною вагою близько 20 тонн, які Україні надала Швеція.
Читайте також
Значну допомогу Україна отримує і від Нідерландів. Протягом останніх тижнів з цієї країни надійшло 16 вантажів з електричним кабелем та силовими трансформаторами вагою понад 293 тонни. Серед наданого обладнання — трансформатори струму та напруги, автоматичні вимикачі, роз'єднувачі, заземлювачі, арматура для повітряних ліній та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.