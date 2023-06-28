Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни — Finance.ua

Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни Сьогодні 19:29 — Казна та Політика

Україна отримала понад 8 тисяч тонн енергетичного обладнання від партнерів з 31 країни, Фото: Міненерго

Країни-партнери продовжують передавати Україні гуманітарні вантажі з енергетичним обладнанням. За останні кілька тижнів надійшла допомога з Нідерландів, Польщі, Фінляндії, Норвегії, Швеції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Загалом, починаючи з березня 2022 року, Україна отримала понад 8 тисяч тонн гуманітарного обладнання з 31 країни світу.

Відповідне устаткування Міненерго передає енергетикам для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на об'єктах, які зазнали російських атак.

Черговий гуманітарний вантаж із Польщі загальною вагою близько 20 тонн мав у своєму складі три стаціонарні дизельні генератори Carteppillar з комплектувальними. Вони вже передані для потреб КП «Київтеплоенерго».

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АТ «Харківгаз» отримало надані Фінляндією, Норвегією та Польщею 12 тонн допомоги, до якої увійшли генератори потужністю від 40 кВт до 70 кВт, спецодяг та ручний електроінструмент.

Для А Т «Донбасенерго» передано комплектувальні частини для роз'єднувачів загальною вагою близько 20 тонн, які Україні надала Швеція.

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Значну допомогу Україна отримує і від Нідерландів. Протягом останніх тижнів з цієї країни надійшло 16 вантажів з електричним кабелем та силовими трансформаторами вагою понад 293 тонни. Серед наданого обладнання — трансформатори струму та напруги, автоматичні вимикачі, роз'єднувачі, заземлювачі, арматура для повітряних ліній та інші матеріали, необхідні для проведення ремонтних робіт.

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