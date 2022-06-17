Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить 1 млрд канадських доларів — Finance.ua
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Україна отримала перший транш МВФ: на що витратить 1 млрд канадських доларів

Вчора 14:15Казна та Політика
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До держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалент 773 млн доларів США) кредиту від Канади. Це перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.
Як зазначили у прес-службі, залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Термін погашення кредиту — 10 років, процентна ставка — 1,69% річних.
Кошти будуть спрамовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків, повідомили в Мінфіні.
Нагадаємо, що у квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти з використанням цього рахунку мають спрямовуватись на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).
За матеріалами: РБК-Україна
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